اعترفوا بتخريب 9 محطات كهرباء.. وبيع المسروقات لوافدين إيرنيين

أعلنت وزارة الداخلية إن لصوص الكيبلات الكهربائية الذين تم ضبطهم مؤخرا أثناء محاولتهم سرقة محطة العارضية W، أرشدوا على مواقع 9 محطات كهرباء تمت سرقتها.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان إنه في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي لحفظ الأمن واستكمالا لتلك الجهود وبعد ضبط سارقي الكيبلات الكهربائية من قبل إدارة مباحث محافظة الفروانية أثناء محاولاتهم سرقة محطة العارضية W، أرشد المتهمون على مواقع محطات كهرباء أخرى تمت سرقتها وإتلاف أملاك الدولة وعددها (9) محطات في مناطق مختلفة.

•منطقة الفردوس - محطة الفردوس M

•منطقة النهضة - محطة صليبيخات C

•منطقة النهضة - محطة صليبيخات D

•منطقة اليرموك - محطة اليرموك A

•منطقة جنوب السره - محطة الصديق A

•منطقة العارضية السكنية - العارضية C

•منطقة صباح الناصر - محطة صباح الناصر D

•منطقة الجهراء - محطة القصر M

•منطقة النهضة - محطة صليبيخات E

وأضافت: كما اعترف المتهمون إنهم يقومون ببيع المسروقات لمحل يديره شخصان من الجنسية الإيرانية، وبعد اتخاذ الإجراء القانوني تمت مداهمة المحل والقبض عليهما.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يعبث بأمن البلاد أو يقوم بأي عمل إجرامي أو التعدي على القانون حتى يكون عبرة لغيره.