منتخب العراق يصطدم بالإمارات.. والبحرين يلاقي عمان

تصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 وحل المنتخب البحريني ثانيا برصيد خمس نقاط ليتأهلا معا للدور نصف النهائي من البطولة.

وتمكن المنتخب العراقي من تصدر مجموعته بعد التعادل مع البحرين والفوز على قطر واليمن فيما حصل المنتخب البحريني على المركز الثاني بعد تعادله مع العراق وفوزه على اليمن والتعادل مع قطر.

وحل المنتخب القطري ثالثا برصيد اربع نقاط بعد فوزه على اليمن وخسارته من العراق وتعادله مع البحرين فيما حل المنتخب اليمني اخيرا دون نقاط.

وبهذا الترتيب سيواجه منتخب العراق صاحب المركز الاول في المجموعة الثانية المنتخب الاماراتي ثاني المجموعة الاولى فيما يواجه المنتخب البحريني صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية اول المجموعة الاولى المنتخب العماني.

ومن المقرر ان تلعب مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 23) يوم الثلاثاء المقبل.