FacebookTwitterYoutubeRSS

أبرز عناوين صحف السبت:- ناصر الصباح: بحثتُ مع بن سلمان رؤيتَي 2035 و2030.. بدء الربط الإلكتروني بين المكاتب الصحية بالخارج والمستشفيات بالكويت.. 10 قتلى حصيلة هجوم كنيسة حلوان بينهم أحد المهاجمين.. وإلقاء القبض على آخر


29/12/2017  الآن- صحف محلية  11:38:31 PM

أبرز عناوين صحف السبت:- ناصر الصباح: بحثتُ مع ...
من الجريدة

 

الجريدة

ناصر الصباح: بحثتُ مع بن سلمان رؤيتَي 2035 و2030

 بدء الربط الإلكتروني بين المكاتب الصحية بالخارج والمستشفيات بالكويت

 إيران: قبضة حديدية في الشرق وتظاهرات بالغرب

 الانباء

فتح باب النقل لطلبة المدارس الحكومية إلى 'الخاصة' 28 يناير

 «الأشغال» تدرس إلغاء الأوامر التغييرية للمشاريع المستقبلية منعا لهدر الأموال

 الراي

10 قتلى حصيلة هجوم كنيسة حلوان بينهم أحد المهاجمين.. وإلقاء القبض على آخر

 «الخارجية» تردّ على الاتهامات «الأفريقية» بـ «العبودية»: المزاعم حول وضع الخادمات دعاية وتكسّب انتخابي

 خليل الصالح يفتح ملف العلاج بالخارج في زمن الحربي: كم عدد المبتعثين على نفقة «الصحة»... يستحقون أم لا؟

 


Add commentBookmark Save pagePrint pageSend page

أضف تعليقك




 

الدليل الإعلاني




اطرح سؤالك القانوني


الدليل الإعلاني


الدليل الإعلاني