أكثر من 30 ألف متهم في الكويت!

ضبطت الإدارة العامة للمباحث الجنائية 31 ألف متهم في مختلف القضايا منذ بداية العام الجاري 2017، وحتى أمس الأول.

وقال مصدر مطلع إن من بين المضبوطين 240 متهماً، صدرت بحقهم أحكام جنائية واجبة النفاذ، إضافة الى 270 متهماً في قضايا السطو المسلح والسلب بالقوة، التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، خاصة في أماكن العزاب، وأصبحت تشكل خطراً وهاجساً أمنياً.

وأضاف أن عدد المضبوطين في قضايا القتل والشروع فيه 145 متهماً من جنسيات مختلفة في 130 قضية، لافتاً إلى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط جميع المتهمين في قضايا القتل، ولا توجد قضية قتل مسجلة ضد مجهول خلال العام الحالي.

وأوضح أن عدد المتهمين المضبوطين في قضايا الاستيلاء على الأموال العامة بلغ 120 متهماً في 125 قضية، مشيراً إلى أنه جرى ضبط 42 متهماً انتحلوا صفة رجال الأمن وارتكبوا عدة قضايا سلب ونصب، وعثر بحوزة العديد منهم على رتب عسكرية تخص الجهات الأمنية والعسكرية.

ولفت إلى أن عدد المضبوطين في قضايا السحر والشعوذة بلغ 20 متهماً أغلبهم من الوافدين، وعثر بحوزتهم على أعمال سحر وشعوذة تمكنوا من جلبها من خارج البلاد.

وأشار إلى أن المتهمين المضبوطين في قضايا الرشوة 11 متهماً، فيما ضبط الباقون في قضايا أخرى متنوعة.