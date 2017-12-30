آلية جديدة لإلغاء الأوامر التغييرية للمشاريع

أكد مصدر مسؤول ب‍وزارة الأشغال أن الوزارة تدرس الغاء الاوامر التغييرية لمشاريع الوزارة المستقبلية منعا لهدر الاموال.

وأضاف أن الوزارة ستنفذ المشاريع المستقبلية وفقا لمتطلبات الجهات المستفيدة واعتمادها في المخططات الاولية للمشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها دون اي تغييرات على متطلبات المشروع.

وكشف المصدر أن الوزارة ستخاطب الوزارات والجهات الحكومية الاخرى ذات الشأن بتنفيذ المشاريع بخصوص الغاء الاوامر التغييرية لإبلاغها مسبقا بهذه الاجراءات حتى يتسنى لهذه الوزارات والجهات تطبيق ذلك.

وقال المصدر ان الوزارة اتخذت هذه الخطوة بعد الاوامر التغييرية الى حدثت بمشاريع الوزارة خلال الفترة الماضية والتي كبدتها ملايين الدنانير وسببت لها مشكلة في الميزانية مع وزارة المالية.

واشار الى ان الوزارة ستطبق هذا القرار فعليا بعد الانتهاء من دراسة الخطوات الخاصة بهذا القرار وتطبيقها على الواقع في المشاريع المستقبلية.