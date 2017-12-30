تأخير رواتب أجر مقابل العمل بالصحة.. تتجدد

اعتمدت وزارة الصحة ضوابط لصرف رواتب الموظفين العاملين على بند «الأجر مقابل عمل» لمعالجة التأخير في عملية صرف الرواتب للموظفين على هذا البند.

وتضمنت الضوابط ان تقوم كل جهة في وزارة الصحة بإعداد كتاب الصرف الشهري لموظفي «الأجر مقابل عمل» موجه لوكيل الوزارة مرفق به كشف موضح به الأسماء والأرقام المدنية معتمد من الجهة، وتسليم صورة عنه لقسم الرواتب في موعد اقصاه يوم 15 من كل شهر.

وجاء في الضوابط انه في حالة الانقطاع او نقل خدمات الموظف لجهة اخرى، فيجب ابلاغ قسم الرواتب بوزارة الصحة وتوضيح تاريخ الانقطاع او النقل بكشف الصرف الشهري،

ولفتت الضوابط إلى انه في حالة التعيين الجديد او نقل الخدمات فلا بد من توضيح تاريخ التعيين او النقل بالكشف ذاته ومرفق به صورة من كتاب الموافقة على التعيين او كتاب النقل من الجهات المختصة.

وطلبت الوزارة في الضوابط من موظفي الاجر مقابل عمل في حالة تغيير بيانات البنك لأي موظف مراجعة قسم الرواتب بالوزارة وإحضار صورة من طلب تحويل الراتب على البنك الجديد موضح به بيانات الاسم والرقم المدني و«الايبان» وبراءة ذمة مالية من البنك القديم.

ودعت الضوابط الى عدم تكرار ايام الانقطاع او الاجازات الواردة بكشف الصرف في الشهور المختلفة حتى لا يتم تكرار الخصم على الموظف، مبينة ان الخصم يتم بناء على الملاحظات الواردة بكشف الراتب الشهري.

واعتمدت وزارة الصحة نموذجا جديدا لكشف رواتب موظفي الأجر مقابل عمل تم توزيعه على جميع القطاعات والإدارات والمناطق الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية لتعبئته بالأسماء والأرقام المدنية، وأيام الانقطاعات والإجازات والغياب والملاحظات.

والجدير بالذكر ‏ان وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح كان قد اصدر اوامره للقطاع المالي بالوزارة بسرعة إنهاء الإجراءات لصرف رواتب الموظفين العاملين على بند الأجر مقابل العمل، والذي على إثره باشرت البنوك إيداع الرواتب تباعا لهم.