«البنتاغون»: الجيش الأمريكي سيقبل المتحولين

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن المتحولين جنسيا سيمكنهم الانضمام للجيش الأمريكي لأول مرة اعتبارا من يوم الاثنين بموجب أحكام صادرة من محكمتين اتحاديتين وذلك بعدما قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب عدم الطعن على هذه الأحكام التي رفعت حظرا كان قد فرضه على تجنيد هذه الفئة.

ورفضت محكمتان اتحاديتان، إحداهما في واشنطن والأخرى في فرجينيا، في الأسبوع الماضي طلب الإدارة الأمريكية بوقف العمل بالأوامر التي أصدرها قضاة محكمة أقل درجة تطالب الجيش ببدء قبول المجندين المتحولين جنسيا في يناير كانون الثاني.

وقال مسؤول في وزارة العدل إن الإدارة لن تطعن على هذه الأحكام.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه «أعلنت وزارة الدفاع أنها ستنشر دراسة مستقلة بشأن هذه الأمور في الأسابيع المقبلة. لذا بدلا من الطعن على هذا الحكم المؤقت قبل حدوث ذلك قررت الإدارة انتظار دراسة وزارة الدفاع، وستواصل في ذات الوقت الدفاع عن سلطة الرئيس القانونية أمام المحكمة الجزئية».