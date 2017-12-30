إيقاف صيد الربيان.. أول يناير

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن موسم صيد الربيان ينتهي أول يناير ٢٠١٨، ويحظر صيده في المياه الاقليمية الكويتية، داعيا هيئة الزراعة إلى دراسة تحديد موعد صيد الربيان بالموسم المقبل آملا أن يتم الاجتماع مع الجهات المعنية بمشاركة الاتحادالكويتي لصيادي الاسماك وذلك لدراسة هذا الأمر من جميع زواياه لأن القرار الذي صدر بتحديد موعد الحظر تضمن عبارة «حتى إشعار آخر»، وهى تحمل الكثير من التساؤلات لعموم الصيادين.

وقال الصويان إذا كانت الجهات المعنية ترى ان هناك توجها بإصدار قرارا يمنع صيد الربيان بالمياة الإقليمية الكويتية بالموسم القادم فعليها أولا دراسة عواقب الأمور وما يترتب عليه من آثار سلبية بسبب الديون والالتزامات المالية على أصحاب رخص الجر الخلفي، خاصة أن هيئة الزراعة تنفرد بذلك القرار في دولة الكويت بناء على توصية الهيئة العامة للبيئة.

وأوضح أن الدول المجاورة من حولنا تبدأ موسمها من بداية اغسطس لغاية نصف فبراير، ومن غير المنطقي أن توقف الكويت صيد الربيان في حين أن الدول من حولنا تستمر في صيده.

وأشار إلى أنه كان يجب دراسة الموضوع قبل فترة وكيفية تعويض الصيادين الكويتيين أصحاب رخص الجر الخلفي، حيث أن الرخص صدرت من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للصيد بالمياه الإقليمية الكويتية.