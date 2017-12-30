وفيات اليوم السبت 30 ديسمبر 2017

• محاسن سعيد محمد، أرملة/ عبدالله رمضان العيدي، 71 عاما، (شيعت)، الرجال: السرة، ق5، ش3، م57، تلفون: 99011417، النساء: القيروان، ق2، ش215، م20، تلفون: 97878553.

• ليلى عباس ناصر العلي، 65 عاما، (شيعت)، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 99012340-99089666.

• تركي خليفة تركي الرشيد، 64 عاما، (شيع)، الرجال: الروضة، ق4، ش ابو موسى الاشعري، م35، تلفون: 67044505، النساء: الفيحاء، ق9، ش92، م2.

• حسن مبارك حفيظ الهاجري، 40 عاما، (شيع)، الرجال: صباح السالم، ق9، ش4، ج9، م12، تلفون: 97171575، النساء: المنقف، ق1، ش119، م11، تلفون: 67045444.

• سارة عبدالله الفيلي، أرملة/ إبراهيم محمد حسين عبدالله محمد علي الصايغ، 85 عاما، (شيعت)، حسينية العقيلة، الرميثية، ش المسجد الاقصى، تلفون: 66255588-97909303.

• بلقيس مندني يوسف زاده، أرملة/ عبدالله غلوم عبدالله حيدر، 72 عاما، (شيعت)، حسينية البلوش، الجابرية، ق11، ش108، تلفون: 90035008-55551313.

«إنا لله وإنا إليه راجعون»