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أبرز عناوين صحف الأحد:- «التمييز»: الشريعة الإسلامية ليست المصدر الوحيد للتشريع.. 21 % تراجعاً في مواليد الكويت خلال 3 سنوات.. الكويتيون والمقيمون أنفقوا 1.6 مليار دولار في 9 أيام


30/12/2017  الآن- صحف محلية  11:46:47 PM

أبرز عناوين صحف الأحد:- «التمييز»: الشريعة ...
من الجريدة

الجريدة

«التمييز»: الشريعة الإسلامية ليست المصدر الوحيد للتشريع

 صرف 31.5 مليون دولار لشركة تابعة لـ«الناقلات» من حسابات قبازرد

 ماتيس: أهمية خفض التوترات الخليجية لتركيز الجهود على التحديات المشتركة

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21 % تراجعاً في مواليد الكويت خلال 3 سنوات

 مؤسسات حكومية في «ورطة».. وتلجأ للسحب على المكشوف

 الراي

الكويتيون والمقيمون أنفقوا 1.6 مليار دولار في 9 أيام

 آلية جديدة لإحلال الكويتيين ولا استعانة بوافدين بأجور فلكية

 الكويت بلا روبيان ... «حتى إشعار آخر»

 


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