تراجع مواليد الكويت خلال ثلاث سنوات

أكد مدير السجل المركزي للمواليد والوفيات ب‍وزارة الصحة راشد العازمي اصدار 51314 شهادة ميلاد للمواطنين والمقيمين خلال العام 2017، منهم 29052 كويتيا و22289 للمقيمين، مشيرا الى انه تم اصدار 6124 شهادة وفاة للمواطنين والمقيمين.

وذكر العازمي انه تم اصدار 1812 شهادة ميلاد لفئة غير محددي الجنسية «البدون»، بالإضافة الى 155 شهادة وفاة خلال العام 2017.

وأشار العازمي الى ان هناك 546 قضية مسجلة ضد وزارة الصحة تتعلق بإصدار شهادات الميلاد والوفاة خلال العام 2017 تم صدور منها احكام 413 قضية منها 98%‏ لصالح الوزارة، لافتا الى ان شهادات «الميلاد» آمنة من «التزوير»، قائلا: لم تسجل اي حالة حتى الآن، وذلك لصعوبة تحريف او طمس البيانات الواردة في الشهادة.

هذا وقامت «الأنباء» باستعراض أرقام المواليد في الكويت على مدى السنوات الـ 3 الماضية، فتبين وجود تراجع بنسبة 21%، حيث كان عدد مواليد البلاد من المواطنين والوافدين خلال عام 2015 نحو 65154، تراجع في 2016 ليسجل 56916 مولودا، وزاد التراجع في 2017 ليبلغ العدد 51341 مولودا.