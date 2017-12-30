تفويض وكيل التربية توقيع عقود بملايين الدنانير

منح وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي مزيداً من الصلاحيات لوكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري والوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار، بعدما فوّضهما ببعض اختصاصاته في ما يخص توقيع عقود وزارة التربية.

وأصدر العازمي قراراً ــــ حصلت القبس على نسخة منه ــــ يقضي برفع سقف وكيل التربية بتوقيع العقود التي تبرمها الوزارة والتي تتجاوز قيمتها 3 ملايين دينار وحتى 10 ملايين دينار للعقد الواحد، وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية.

ووفقاً للقرار، فإن الوكيل المساعد للشؤون المالية يفوض ــ كذلك ــ بتوقيع العقود التي تبرمها الوزارة، ولا تتجاوز قيمتها 3 ملايين دينار للعقد الواحد، بعد موافقة الجهات الرقابية، وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار والاستمرار بباقي احكام قرارات التفويض السابقة.

مصلحة العمل

وأوضحت مصادر تربوية لـ القبس أن القرار هدفه مصلحة العمل في ما يخص العقود، والتي عانت وزارة التربية خلال الفترة الماضية من تأخّرها بسبب الإجراءات الروتينية والدورة المستندية التي تمر بها، مشيرة الى ان الفترة الماضية شهدت تذبذباً في اتخاذ القرارات الخاصة بتوقيع العقود حتى انتهت مدة كثير منها، مشيرة الى ان الوزارة كانت مهددة بانهاء تراخيص «مايكروسوفت»، بسبب التأخر في تجديد العقد.

وبيّنت ان هذا القرار من شأنه عدم التأخر في ابرام العقود التي تؤثر في سير العمل داخل وزارة التربية، ملمحة الى أن وكيل التربية كان مفوّضاً في السابق بتوقيع العقود التي تتراوح قيمتها بين 3 ملايين و5 ملايين دينار، والوكيل المساعد للشؤون المالية مفوضاً بتوقيع العقود التي لا تتجاوز قيمتها 2.5 مليون دينار، مؤكدة أن الوزير العازمي منحهما المزيد من الصلاحيات في هذا الشأن لاحداث مرونة وانسيابية وتحقيق الانجاز في العمل وعدم تعطيل الاجراءات واتخاذ القرارات المناسبة من دون تأخير.

الأوبريت الوطني

من جانب آخر، شكّل وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري اللجان المكلفة بالعمل في الاوبريت الغنائي الوطني للاحتفال بالعيد الوطني السابع والخمسين لاستقلال الكويت والذكرى السابعة والعشرين للتحرير للعام الدراسي 2017 ـــــ 2018.

وحدد الأثري في القرار الذي اصدره بهذا الشأن ــــ وحصلت القبس على نسخة منه ــــ مهام اللجان الممثلة في الاشرافين العام والإداري على لوحات البنين والبنات ومتابعة العمل منذ بدايته وحتى نهايته، سواء في المدرسة أو مركز التدريب والقصر.

ومن مهام اللجان أيضاً تصميم وتنسيق ومتابعة العمل الفني، ومتابعة التدريب على العمل وتدريب الطلبة على المشاركين ودوام العاملين المكلفين، فضلا عن الاشراف على تصميم الازياء الخاصة بالطلاب والطالبات منذ بداية العمل، وحتى نهايته.

وأكد القرار أن يكون عمل اللجان على فترتين؛ صباحية ومسائية، واعتبار ايام التكليف دواما فعليا، مع مراعاة المكلفين عند وضع تقييم الكفاءة السنوية، نظراً الى مشاركتهم في الاوبريت الوطني، تشجيعاً وتحفيزاً لهم، كما تصرف لهم مكافآت مالية وفق النظم واللوائح المالية المتبعة والمزاولة الفعلية لكل مكلف.