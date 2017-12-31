الكويتية.. تطير فوق بغداد مجدداً

أعلنت وزارة النقل العراقية، أن الخطوط الجوية الكويتية، بدأت في استخدام الأجواء العراقية في معظم رحلاتها المتجهة إلى دول عربية وأوروبية، موضحة أن «أجواء بغداد أصبحت آمنة تماما.

وكانت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت حظر الطيران داخل الأجواء العراقية في أغسطس 2014، إثر تنامي نفوذ تنظيم داعش الإرهابي، وبدء الحرب ضده في العراق، خوفا على حياة وسلامة المسافرين.

وقال بيان لوزارة النقل العراقية، اليوم السبت، إن «الخطوط الجوية الكويتية، بدأت أمس الجمعة، باستخدام الأجواء العراقية في رحلاتها المتوجهة إلى بعض الدول العربية والأجنبية».

وأوضح مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي، عباس عمران، أنه «بإشراف ومتابعة وزير النقل كاظم فنجان الحمامي باشرت الخطوط الجوية الكويتية، بعبور الأجواء العراقية في معظم رحلاتها المتوجهة إلى أوروبا وبعض الدول العربية»، بحسب البيان.

وأضاف عمران أن «الخطوط الجوية الهولندية بدأت قبل عدة أيام باستخدام الأجواء العراقية»، مشددا على أن «الأجواء العراقية باتت آمنة 100 بالمئة».

وألغت الإمارات حظر الطيران داخل الأجواء العراقية، الشهر الماضي، بعد اقتراب العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش من الانتهاء، بعد أكثر من 3 سنوات على تطبيق القرار، الذي اتخذ خشية استهداف الرحلات المدنية بالصواريخ.