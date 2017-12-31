اكثر من مليار دينار إنفاق شخصي في الكويت بتسعة أيام

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) عبدالله العجمي أن «سحوبات الكويتيين والمقيمين المالية بلغت 520 مليون دينار (أكثر من 1.6 مليار دولار) في آخر 9 أيام من ديسمبر الجاري».

وأشار العجمي في تصريح لـ «الراي» إلى أن «هذه السحوبات نمت بنسبة 16 في المئة، مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة المقابلة من العام السابق».

وبيّن أن «عمليات الشراء التي تمت عبر نقاط البيع استحوذت على نحو 73.3 في المئة من إجمالي قيم السحوبات المذكورة بقيمة بلغت 300 مليون دينار، في حين وصلت السحوبات النقدية إلى 220 مليون دينار».

ولفت العجمي إلى أن «إجمالي عدد العمليات التي تمت خلال الأيام التسعة بلغ 9.2 مليون»، موضحاً أن «النسبة الأكبر منها جاءت لصالح عمليات الشراء، والتي شكّلت نحو 76 في المئة بواقع 7 ملايين عملية، في وقت اقتصرت عمليات السحب النقدي على 2.2 مليون».

ولفت إلى أن «عمليات الدفع الإلكتروني استحوذت على 20 في المئة من عمليات الشراء التي جرى تنفيذها خلال هذه الفترة، وأن عمليات الدفع عن طريق المواقع والتطبيقات بلغت 1.2 مليون عملية، مقابل 5.8 مليون لعمليات البيع عبر أجهزة نقاط البيع التي يتجاوز عددها 56 ألف جهاز».

وأفاد العجمي بأن «هناك عوامل دفعت إلى ارتفاع سحوبات الكويتيين والمقيمين في آخر 9 أيام من الجاري، إذ إن هذه الفترة تشمل أيام العطلات والإجازات بما يقود إلى نمو حركة السفر، خصوصاً أنها جاءت متزامنة مع إيداع الرواتب، كما أن هذه الفترة شهدت زيادة عدد الزوار، لاسيما الخليجيين بالتزامن مع نهاية العام، وإقامة بطولة كأس الخليج، ومن ثم زيادة الإنفاق، إضافة إلى تزايد النمط الاستهلاكي لدى الكثيرين، استجابة للعروض التشجيعية التي تطلقها الشركات عادة في فترة نهاية العام».

علاوة على ذلك، أوضح العجمي أنه «كان لحالة الاستقرار النسبي في أسعار السلع والمنتجات المحلية بشكل عام دورٌ أسهم في تحفيز الشراء، كما أن النمو السكاني المتزايد قاد إلى ارتفاع الإنفاق بشكل تلقائي».

وقال العجمي إن «سحوبات شهر ديسمبر الجاري شهدت نمواً بنحو 16 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2016، وأن الزيادة في الدفع الالكتروني عبر الانترنت ارتفعت محلياً بنسبة 32.6 في المئة خلال 2017»، مضيفاً أن (كي نت) نفذت 263 مليون عملية دفع إلكتروني بقيمة 15.9 مليار دينار.

وذكر العجمي أن «هذه العمليات تمت من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة الخاصة بالشركة من نقاط بيع وصراف آلي وإنترنت بمعدل 1.3 مليار دينار بالشهر، بنسبة نمو سنوي قدرها 16.4 في المئة».

وأوضح العجمي أن «كي.نت» التزمت بتفعيل دورها في مجال تقديم خدمات الدفع الإلكتروني للبنوك الكويتية، وخصوصاً في مجال خدمة نقاط البيع، حيث قامت بتشغيل أكثر من 6250 جهاز نقطة بيع جديد خلال 2017 بزيادة نسبتها 12.7 في المئة عن العام السابق.

وذكر أن «الشركة تقوم حاليا بتشغيل وإدارة ما يزيد على 717 جهاز صراف آلي محلياً، وقامت هذا العام بتنفيذ ما يقارب من 67 مليون عملية سحب آلي عبر أجهزة الصراف الآلي بلغت قيمتها نحو 6.4 مليار دينار محققة نمواً سنوياً بنسبة 8 في المئة».

وعن الدفع الإلكتروني، اعتبر العجمي أن 2017 كان مميزاً بتحقيق نسبة نمو تزيد على 32.6 في المئة في هذه القناة، إذ أصبح عدد التجار والمواقع الإلكترونية التي تقبل بوابة الدفع الإلكتروني الخاصة بـ «كي.نت» ما يقارب 1218 موقعا إلكترونيا، مبيناً ان الشركة قامت بتنفيذ ما يزيد على 26 مليون عملية دفع عبر الإنترنت خلال 2017 بنحو 925 مليون دينار.