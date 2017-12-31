نائب رئيس البرلمان الإيراني: الداخلية أشعلت المظاهرات

دعا علي مطهري نائب رئيس البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، وزارة الداخلية، إلى عدم وضع صعوبات في وجه مطالب الشعب بتنظيم مظاهرات احتجاجية، حسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

واعتبر مطهري، أنّ 'ثقافة التظاهرات لم تترسخ بعد في إيران، وأنّ المظاهرات التي بدأت قبل 4 أيام انحرفت عن مسارها الأصلي سريعاً، بفعل رفض الداخلية ترخيصها، وإعلان كافة التجمعات بأنها غير قانونية'.

وأشار إلى أنّ 'الدساتير الإيرانية تسمح بالمظاهرات، شرط أن تكون سلمية ومتوافقة مع القوانين الإسلامية'، مطالباً مسؤولي بلاده بـ'إعداد الأجواء المناسبة لممارسة الشعب هذا الحق'.

من جهة أخرى، قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فاضلي، إنّ 'الفوضى' التي عمّت أرجاء البلاد خلال الأيام الأخيرة لن تعود بالنفع عليها.

وأكّد أنّه 'سيتم مواجهة الذين يتسببون في زعزعة أمن واستقرار الشعب الإيراني'، حسبما نقلت وكالة أنباء الطلبة.

وأوضح فاضلي، أنّ حكومة بلاده مستعدة للإقدام على الخطوات اللازمة التي تلبي مطالب الشعب، قائلاً إنّ 'الحكومة استطاعت حل العديد من المشاكل الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة'.

والخميس الماضي، بدأت مظاهرات في مدينتي مشهد وكاشمر شمال شرقي إيران، احتجاجًا على غلاء المعيشة، وامتدت لتشمل مناطق مختلفة من البلاد.

وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل اثنين من المتظاهرين غربي البلاد، إضافة إلى اعتقال العشرات، حسب وسائل الإعلام.