رجال الجمارك ينهون 2017 بإحباط تهريب 8 كيلو 'ماريغوانا' عبر المطار



وحول الضبطية قال مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال هاضل الجلاوي إن أجهزة التفتيش المتقدمة في المطار رصدت وجود أجسام غريبة في أمتعة وافد اُسيوي قدم من موطنه ليتم اخصاع الحقائب للتفتيش اليدوي والعثور على المخدرات التي تقدر ب ٨ كيلو ماريغوانا مخبأة في لفافتين.



وأكد المستشار الجلاوي ان رجال الادارة العامة للجمارك سيظلوا بعون الله هم السد المنيع في وجه المهربين؛ مشيرا الى ان كافة المنافذ تضم اجهزة متقدمة وخبرات بشرية قديرة من المفتشين والمدققين.



وثمن المستشار الجلاوي جهود رجال جمرك المطار في إحباط عملية التهريب؛ مشيرا الى أن رجال الجمارك يعملون على مدار الساعة لحفظ امن وأمان الكويت من كافة محاولات التهريب والتصدي لها.

ووجه مدير عام الجمارك باحالة المتهم والمضبوطات الى الجهات المختصة؛ هذا وأشرف على مراحل الضبط والإحالة نائب رئيس لجنة الاعلام الالكتروني ومراقب عام مطار الكويت الدولي عيسى بن عيسى.