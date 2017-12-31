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حالات الطلاق تتفاقم في الكويت


المحاكم سجلت نحو 83 ألف حالة طلاق حتى منتصف 2017

31/12/2017  الآن - القبس  10:58:40 PM
المحاكم سجلت نحو 83 ألف حالة طلاق حتى منتصف 2017

كشف رئيس إدارة الشؤون القانونية في إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل خالد الحداد أن نسبة الطلاق في السنة الأولى من الزواج في الكويت تبلغ %10.

وأضاف في لقاء تلفزيوني أن عدد المتزوجين حتى شهر ديسمبر الماضي بلغ 12500 شخص، مبيناً أن نسب الطلاق التي تشهدها الكويت ليست كبيرة كما يشاع.

وذكر أن الإدارة أجرت عدداً من الدراسات على حالات الطلاق خلال السنوات الخمس الأولى، حيث تبين أنها لا تتجاوز %27.

في المقابل، بلغ إجمالي عدد المطلقين في الكويت، بحسب إحصائية الهيئة العامة للمعلومات المدنية الصادرة عن الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، 83 ألفاً و 804 حالات، منها 57714 كويتياً.



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