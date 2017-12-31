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أبرز عناوين صحف الإثنين:- ضوء أخضر أميركي لتصفية سليماني.. طهران تقطع الإنترنت والاتصال وتتوعد المتظاهرين بدفع الثمن.. لائحة قانونية تُنظّم النشر على «تويتر»..«التربية» تستعين بالدنمارك والسنغال لمعادلة شهاداتها الدراسية


31/12/2017  الآن- صحف محلية  11:44:42 PM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- ضوء أخضر أميركي ...
من الجريدة

الجريدة

ضوء أخضر أميركي لتصفية سليماني

 طهران تقطع الإنترنت والاتصال وتتوعد المتظاهرين بدفع الثمن

 الصبيح لـ الجريدة.: قرار نسب العمالة الجديد خلال الربع الأول من 2018

 الانباء

لائحة قانونية تُنظّم النشر على «تويتر»

 رفع الحظر عن 127 وظيفة لغير الكويتيين بـ «الصحة»

 الراي

مهلهل الخالد لـ«الراي»: انتخابات «البلدي» بين مارس ومايو

 «التربية» تستعين بالدنمارك والسنغال لمعادلة شهاداتها الدراسية

 أبو الوليد الكويتي: لستُ مستهدفاً والمهاجرون يُكرّمون في سورية

 


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