سيناتور أمريكي يتهمها بالتغاضي عن تغطية مظاهرات إيران



هاجم السيناتور الجمهوري عن ولاية #تكساس الأميركية والمنافس الخاسر على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، تيد كروز، شبكة 'سي إن إن' الأميركية على خلفية تجاهلها لتغطية أنباء انتفاضة الشعب الإيراني ضد #نظام_الملالي، في إشارة إلى تقرير إخباري بعينه.

ووصف كروز في تغريدة، شبكة 'سي إن إن' بأنها 'برافدا الإيرانية' في إشارة إلى صحيفة 'برافدا'، التي كانت أشبه بنشرة للحزب الشيوعي إبان الاتحاد السوفيتي سابقا، تعمل على حماية قادة النظام، وتحجب عن المواطنين الحقيقة.

وجاء هجوم كروز ردا على تجاهل موقع الشبكة الأميركية إبراز #الانتفاضة_الإيرانية في عناوينه الرئيسية، السبت.