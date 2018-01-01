سلطنة عُمان تعتمد موازنة 2018 بعجز 7.8 مليارات دولار

أعلنت سلطنة عُمان اليوم الإثنين، اعتماد موازنتها لعام 2018، متضمنة عجزا ماليا تقديريا بقيمة 3 مليارات ريال عماني (7.8 مليارات دولار أمريكي).

وقدرت وزارة المالية العمانية، في بيان، قيمة الإنفاق في موازنة السلطنة للعام الجاري التي تبدأ اليوم، بـ 12.5 مليار ريال (32.5 مليار دولار).

ويزيد الإنفاق للعام 2018 بنسبة 6.8 بالمائة عن الإنفاق المتوقع لعام 2017، بنحو 11.7 مليار ريال (30.42 مليار دولار).

وذكر البيان، أن جملة الإيرادات (تم احتسابها على أساس سعر النفط 50 دولارا للبرميل) بلغت 9.5 مليار ريال (24.7 مليار دولار) بزيادة 3 بالمائة عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2017.

الموازنة العمانية حددت وسائل تمويل العجز، من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بنسبة 84 بالمائة (تعادل 6.5 مليارات دولار).

بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 1.3 مليار دولار من خلال السحب من الاحتياطيات.

وأوضح البيان، أن قيمة العجز المقدر في الموازنة تعادل 10 بالمائة من الناتج المحلي.

كانت عُمان (الأفقر خليجيا بالموارد النفطية)، أطلقت خطة 2016-2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.

وتساهم صناعة النفط بـ44 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22 بالمائة فقط بحلول 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.

(الريال العماني = 2.6 دولار أمريكي)