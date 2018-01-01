الاحتياطي العام.. ينضب قريباً

حذَّر رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد من دخول الاحتياطي العام مرحلة النضوب، مستغربا تقدم الحكومة في السنة المالية الماضية بمشاريع بلغت قيمتها 640 مليون دينار تسحب من الاحتياطي.

وقال ان لجنة الميزانيات رفضت مبررات وزارة المالية حول صعوبة الربط الالكتروني بين بعض الجهات الحكومية ودعتها إلى إعادة النظر في آرائها، مؤكدا ان الحكومة أخلت بتعهداتها السابقة في الترشيد وضبط مستوى الانفاق، لافتا الى ان التأخير في الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية ومكاتبها الخارجية له تبعات مالية مرهقة على الميزانيات والحسابات الختامية.

من جانب آخر، علمت النهار من مصادر برلمانية بانضمام فئة جديدة من النواب الى جهود التنسيق لترتيب المصالحة الوطنية والعفو الشامل ليطال جميع المحكومين بقضايا حرية الرأي والتعبير بغض النظر عن الانتماءات، على ان تترك قضايا أمن الدولة ذات الصلة بالارهاب وتقويض النظام جانبا لتحقيق الحد الأدنى من التوافق اللازم لتحقيق المصالحة.

ولفت المصدر الى ان التنسيق يهدف الى ادخال فئة كانت مهمشة، من اجل العمل على إصلاحات في قضايا الحريات وحقوق الانسان والأمن والعدالة والمساواة لتقوية الوحدة الوطنية في مواجهة اَي تحركات تنفيذية لبسط القبضة الأمنية وتقليص الحريات، مشيرا الى ان التنسيق يتضمن تأييد الاستجوابات وتصعيد المساءلات السياسية ذات الصِّلة بالاصلاحات.

من جانب آخر، اكد المصدر أن استجواب وزيرة الشؤون الاقتصادية هند الصبيح قائم وسيقدم خلال الشهر الحالي من قبل نائبين او ثلاثة من النواب مبارك الحجرف وخالد العتيبي والحميدي السبيعي.

وإفاد المصدر بأن نائبا من بين الثلاثة الهادفين لاستجواب الوزيرة يريد التمهل في تقديم الاستجواب لمزيد من الدراسة من اجل ضمان التكيف الدستوري والقانوني للاستجواب.

من جانبه، قال النائب خالد العتيبي ان : استجواب هند الصبيح ما زال قائما وسنعقد اجتماعا مع النواب المعنيين وسنضع فيه النقاط على الحروف.

وقال النائب احمد الفضل ان هناك وزراء ضعفاء وراح ينطقون ولن يستطيعوا المواجهة في القاعة ولن يحميهم أحد لانه الى الآن لم تتشكل الجبهة القوية للحكومة.

وأشار الى انه: لا توجد حكومة في العالم تستمر في عملها من دون وجود أغلبية نيابية تحميها ولذلك فان على الحكومة إيجاد أغلبية نيابية تتفق معها في المشاريع وتبتعد بالتوافق معها عن الأمور الخلافية، معربا عن اعتقاده بان عمر الحكومة سيكون قصيرا اذ ان بعض الوزراء بدايتهم غير مبشرة. وقال النائب سعدون حماد ان الوزيرة هند الصبيح مشروع أزمة وستكون الضحية وكان من المفترض عدم عودتها لان عددا من النواب أعلنوا استجوابها قبل استقالة الحكومة السابقة.