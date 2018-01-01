تزوير الشهادات يعود إلى الواجهة

كشفت مصادر مطلعة أن هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) ستحيل بلاغاً بشأن تزوير عدد من أساتذة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي شهاداتهم إلى النيابة العامة، لضمه إلى البلاغ المماثل الذي تحقق فيه الأخيرة حالياً، والمحال من وزير التربية السابق د. محمد الفارس.

وقالت المصادر إن بلاغ الهيئة يتضمن أسماء أساتذة تختلف عمن أحالهم الوزير إلى النيابة للتحقيق معهم في وقائع التزوير والاستيلاء على الأموال العامة، نظراً لتعيينهم في مناصبهم بالهيئة بناء على تلك الشهادات المزورة، كما يتضمن أنهم حصلوا على هذه الشهادات من جامعة يونانية غير معترف بها دولياً أو حتى داخل اليونان نفسها، مبينة أن هناك إفادة وردت إلى وزارة التعليم العالي الكويتية بأن تلك الجامعة المزعومة ما هي إلا مكتب في إحدى البنايات.

على صعيد آخر، كشف أحد المصادر أن «نزاهة» ستنذر المشمولين بتقديم إقرارات الذمة المالية قبل إحالتهم إلى النيابة، رغم فوات الموعد المقرر لتقديمها، مبيناً أن عدداً من المخاطبين بالقانون قدموا إقراراتهم بعد انتهاء الموعد، وعلى ذلك ستحيل الهيئة من يمتنع عن تقديم إقراره بعد إنذاره رسمياً إلى النيابة.