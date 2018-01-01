بنزين الكويت.. الأرخص في الخليج

ضمن خطتها للتوازن المالي وتصحيح أسعار الطاقة بها، طبقت السعودية اعتباراً من أمس زيادة أسعار الوقود، ليصل سعر البنزين الخصوصي إلى 2.04 ريال لكل لتر، (0.54 دولار)، والممتاز إلى 1.37 ريال (0.37 دولار)، ليبقى سعرا هذين النوعين في الكويت هما الأدنى على مستوى دول مجلس التعاون بـ0.35 دولار للأول و0.28 دولار للثاني.

وبينما لم يتجاوز متوسط زيادة البنزين الخصوصي والممتاز في الكويت عام 2016 نسبة 50%، وصلت نسبة زيادة النوع الأول في المملكة، وفقاً لما أعلنته وزارة الطاقة السعودية، إلى 126%، والثاني إلى 82.6%، بمتوسط 104%، في وقت ارتفع سعر ديزل الصناعة والمرافق إلى 0.378 ريال (0.12 دولار)، وبقي الكيروسين كما هو بـ0.64 ريال لكل لتر، في أسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وعقب القرار السعودي، أعلنت وزارة الطاقة أن الجهات الرقابية ستراقب الأسواق لضمان تطبيق الأسعار وعدم التلاعب بها، وعدم انقطاع الإمدادات، وشددت على تطبيق العقوبات النظامية بحق كل من يتوقف عن توفير المنتجات، لافتة إلى أن شركة أرامكو السعودية ستقدم لعملائها معلومات تفصيلية توضح آليات تطبيق الأسعار الجديدة.

في السياق، تكشف المقارنة بالفلس الكويتي، بين أسعار البنزين 95 و91 في دول مجلس التعاون، أن أسعار الإمارات هي الأغلى بـ184 فلساً للأول و169 للثاني، تليها عمان بـ166 و157، ثم السعودية بـ163 و112، ثم قطر بـ154 و148، ثم البحرين بـ126 و99، أما الكويت فتبقى الأقل بـ105 و85 فلساً.