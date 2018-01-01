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أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- السعودية ترفع البنزين وأسعار الكويت الأرخص في «الخليج».. اقتراض 25 مليار دينار على رأس الأولويات.. هيئة الإعاقة أنهت خدمات الوافدين.. العنبر الرابع في السجن المركزي يشهد ولادة «الحزب الديموقراطي»


1/1/2018  الآن- صحف محلية  11:47:04 PM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- السعودية ترفع ...
من الجريدة

الجريدة

السعودية ترفع البنزين وأسعار الكويت الأرخص في «الخليج»

 المنفوحي: حكم «الدستورية» في شهادات الأوصاف يفرض القانون

 إيران: ليلة دامية والمتظاهرون يحملون السلاح

 الانباء

اقتراض 25 مليار دينار على رأس الأولويات 

«التشريعية» تصوِّت اليوم على «تعيين القياديين»

 النهار

هيئة الإعاقة أنهت خدمات الوافدين

 «الأشغال»: 12 مليون دينار لإنشاء عدد من الأنفاق

 الراي

العنبر الرابع في السجن المركزي يشهد ولادة «الحزب الديموقراطي»

 رئاسة «البترول العالمية» التنفيذية بين قيادات «التسويق» أو «التكرير»

 «العلاج بالخارج»... غير معتمدة في الهيكل التنظيمي لـ «الصحة» !

 


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