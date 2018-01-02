مصر: الحكم يدخل مراحله الأخيرة بعد استطلاع رأي المفتي

بعد نحو عامين من جريمة هزت الرأي العام في الكويت ومصر، قضت محكمة جنايات المنيا ( شمال صعيد مصر) برئاسة المستشار معوض محمد محمود بإحالة أوراق المصري عبدالتواب المتهم بقتل السعودية (م)، ونجلتها الكويتية (هـ) إلى فضيلة مفتي مصر، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بالإعدام شنقاً.

وقررت المحكمة بناء على طلب الدفاع وطبقا لقانون المرافعات بإعادة فتح باب المرافعات، لتقديم أدلة جديدة لموكليه المتهمين، وهم: محمد عبد الفتاح هاشم وشقيقيه سيد وعلي، وحددت المحكمة جلسة يوم 15 يناير الجاري،لإعادة فتح باب المرافعة.

وكان المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا المستشار أسامة عبد المنعم، أحال المتهم عبد التواب (45 عاماً)، مقيم بمركز القوصية في محافظة أسيوط إلى محكمة الجنايات في القضية رقم (10166- إداري مركز سمالوط) والتي أحيلت برقم (3604 جنايات المنيا) بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للسعودية ونجلتها وإخفاء الجريمة كما شمل القرار حبس: محمد عبدالفتاح هاشم وعلي وسيد، وهم أشقاء هناء زوجة القاتل، وتوجيه تهمة التستر على إخفاء جريمة القتل و اخفاء معالمها وعدم ابلاغ الجهات المختصة.

وكان المتهم عبدالتواب، تجرد من المشاعر الإنسانية وانساق وراء نزواته الشيطانية وشهواتة في حب المال، ورسم له إبليس خطة لتحقيق طموحاته واحلامة الوردية لكي يصبح مليونيراً في ساعات معدودة ففكر في وضع خطة للاستيلاء على أموال سعودية ونجلتها الكويتية، وكان يعمل سائقا لهما في الكويت، حيث دعاهما إلى زيارة مصر وطلب منهما مشاركته على مزرعة تقع في قرية تابعة لشباب الخريجين زمام مركز سمالوط على680 ألف جنيه، وتعدى عليهما بآلة حادة، وقام بإلقاء جثتيهما في بئر مياة جوفية على عمق 18 متراً وردم البئر والتي تبعد عن مدينة سمالوط ( 25 كيلو متراً تقريباً بالطريق الصحراوي الغربي).