أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير بحث تعزيز العلاقات الأخوية المتميزة مع رئيس وزراء البحرين.. اجتماع نيابي ثلاثي لاستجواب الصبيح.. 20 ألف مدمن ومتعاطٍ للمخدرات في الكويت

الانباء

الأمير بحث تعزيز العلاقات الأخوية المتميزة مع رئيس وزراء البحرين

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر أمس أخاه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق لسموه وذلك بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وذلك بمناسبة زيارته الأخوية للبلاد.هذا وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الطيبة التي جسدت عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين والعمل على تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات تاريخية راسخة لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبها.حضر المقابلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وكبار المسؤولين بالدولة.هذا وأقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر أمس مأدبة غداء على شرف أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق لسموه وذلك بمناسبة زيارته الأخوية للبلاد.بعد ذلك، غادر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق لسموه البلاد بعد زيارة أخوية قصيرة.وكان في وداع سموه على أرض مطار الكويت الدولي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وعدد من الشيوخ والمستشارين وكبار المسؤولين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة وصل والوفد المرافق لسموه إلى البلاد أمس.وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض مطار الكويت الدولي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وعدد من الشيوخ والمستشارين وكبار المسؤولين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.

اجتماع نيابي ثلاثي لاستجواب الصبيح

في ظل أجواء التصعيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول عدة قضايا بعضها آن وغيرها مرحل من أدوار انعقاد فائتة، علمت «الأنباء» ان النواب مبارك الحجرف والحميدي السبيعي وخالد العتيبي سيعقدون اليوم اجتماعا لوضع الترتيبات اللازمة لتقديم استجواب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.مصادر مطلعة قالت ان النواب الثلاثة عازمون على تقديم المساءلة وإنهم يقومون حاليا بتوزيع المحاور والأدوار كل حسب ما لديه من مستندات.وفي هذا الإطار، قال النائب شعيب المويزري نتمنى ان يكون استجواب الوزيرة هند الصبيح مستحقا «وسنعرف من يقف معها من النواب».من جانب آخر، وتماشيا مع الخطة الإنمائية الحكومية التي جاء الشأن الاقتصادي على رأسها لجهة تنويع مصادر الدخل، علمت «الأنباء» من مصدر مسؤول في وزارة التجارة ان الوزارة تدرس فتح المجال أمام كل التراخيص التجارية في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي على أبعد تقدير.ولفت الى ان الوزارة والهيئة العامة للصناعة تتجهان لتعزيز البوابة الإلكترونية ومركز الأعمال الذي تم افتتاحه في مايو الماضي، وذلك ضمن خططها المتعلقة بالتحول التدريجي نحو الاعتماد على الوسائل التكنولوجية في إنجاز الخدمات المقدمة للجمهور.وبين المصدر ان هناك خططا ودراسات وضعت لدخول السوق العالمي بعد زيارات عدة قام بها وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان الى عدة دول، ومن ضمن تلك الخطط التركيز على المنطقة الشمالية للبلاد.

النهار

السلطة الفلسطينية: نبحث إلغاء «أوسلو» وسحب الاعتراف بإسرائيل

كشف مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيبحث إلغاء اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل مضيفا أنه قرار استراتيجي ويجب أن يشارك فيه المجلس المركزي الذي أقره في البداية.وقال شعث لقناة الجزيرة إن الانسحاب من اتفاق أوسلو أمر ممكن لافتا إلى أن هذا هو سبب الذهاب إلى المجلس المركزي الذي سينعقد يومي 14 و15 من الشهر الحالي. وأضاف شعث أنه يرجو أن توافق حركتا المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي على المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، وأنهما مدعوتان للحضور. ولفت إلى أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية هو ممثل المجلس الوطني الفلسطيني، وهما اللذان أقرا اتفاق أوسلو في البداية، ولا بد من الذهاب مرة أخرى إلى المجلس المركزي لإلغاء الاتفاق. وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني نريد أن يأخذ المجلس (المركزي) هذه الخطوة لأنه لا يمكن اتخاذها إلا على هذا المستوى. يذكر أن البرلمان الإسرائيلي الكنيست صادق امس على مشروع قانون جديد بشأن القدس، بعنوان قانون القدس الموحدة الذي يمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من القدس إلا بعد موافقة غالبية نيابية الثلثين او ثمانين عضوا من أصل 120.

المنفوحي: تغليظ العقوبات على مخالفات البناء

كشف مدير عام البلدية أحمد المنفوحي تخصيص 40 دورية للبلدية، مشيرا الى وجود عقود لمعدات فرق الإزالة لدى لجنة المناقصات لم يتم البت فيها. واشار في تصريح لـالنهار إلى تغليظ العقوبات على مخالفات البناء لمواجهة ظاهرة التجاوزات والقضاء عليها، موضحا ان القانون منح البلدية صلاحيات تطبيق العقوبة التأديبية على المخالفين مطالبا المواطنين باتباع الاجراءات الخاصة بفرق الإزالة. وشدد المنفوحي على ان البلدية تتابع المخالفات في المخيمات وتقوم فورا بالاجراءات اللازمة تجاهها مؤكدا ان فرق التفتيش تواصل الليل بالنهار لتطبيق القانون.

الراي

20 ألف مدمن ومتعاطٍ للمخدرات في الكويت

لا شك أن مشكلة المخدرات، تشكل هاجسا مؤرقا ليس للكويت فحسب، ولكن للعالم أجمع. ولعل أكثر الدول التي تعاني من استهداف تجار السموم البيضاء لها هي التي يرتفع فيها دخل الفرد، وهذا ما جعل الكويت في مقدمة الدول المستهدفة، من مجرمي ضخ المخدرات الذين يتفننون في أساليب تهريبها، لتجاوز الرقابة على الحدود.وأمام هذا الاستهداف كان لابد لمجرمي الترويج من صيد يقع ضحية لإجرامهم، فكان الشباب أسهل صيد، لتبدأ رحلة المعاناة في الكويت مع المخدرات، سواء على المستوى الأهلي أو الرسمي، فبدأت رحلة الحرب مع المخدرات على جبهتين، الأولى تقوم على محاربة وتتبع خيوط المهربين والمروجين، والثانية ملاحقة الشباب المدمن لتخليصه من هذا الوباء الذي وقع فيه.وعلى مدى سنوات، حققت الحرب الكويتية على المخدرات انتصارات عدة، فنفنذت ضربات استباقية ولاحقة لتجار السموم، وحققت تقدما كبيرا في معالجة المدمنين، ولاسيما بتعاون الأهالي الذين أرادوا إنقاذ أبنائهم من هذه الورطة التي وقعوا فيها. وأمام هذا الانتشار اختلفت التقديرات حول عدد المدمنين في الكويت، بين الحقيقة والتضخيم، حتى وصل العدد وفق بعض وسائل الإعلام إلى نحو 70 ألف مدمن، ما يعني أن في كل بين كويتي مدمن، وهذا أمر غير حقيقي وغير واقعي، وفق تأكيد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد بدر الغضوري، الذي قال إنه، «مع عدم وجود رقم ثابت أو واضح للعدد، لأن هناك مدمنين ومتعاطين، أؤكد ان عدد المدمنين اقل من الرقم المذكور في الاعلام سابقا، الذي وصل إلى 70 ألف مدمن، فالعدد لا يزيد على 20 ألفا بحد أقصى كمتعاطين، ولا يمكن ان يصل الى 70 الفا، لأن معنى ذلك ان في كل بيت كويتي مدمن وهذا بعيد عن الواقع».الغضوري تناول، في لقاء موسع مع «الراي» هو أول لقاء صحافي، منذ تعيينه في مارس الماضي، تناول قضية المخدرات وواقعها في الكويت، وجهود وزارة الداخلية ممثلة بوزارته في محاربتها، مبينا ان استراتيجية الوزارة مبنية على المكافحة والوقاية، حيث تعتمد على تطوير العمل وتدريب وصقل مهارات العاملين بالادارة، لمواكبة كل جديد في عالم المخدرات وطرق تصنيعها وتهريبها وتعاطيها واثارها، بالاضافة الى التعاون مع كل الاجهزة الامنية المعنية سواء وزارة الداخلية او الدفاع، ضاربا مثلا على ذلك بضبط 130 كيلوغراما من الحشيش في عرض البحر، بتعاون استخباراتي مع وزارة الدفاع، وكذلك تعاون اولياء الامور في الابلاغ عن وجود حالات لتعاطي او ادمان لاولادهم.

إخلاء المتهمين بالإساءة لولي العهد

قررت النيابة العامة أمس إخلاء سبيل المتهمين بالإساءة إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بكفالة 500 دينار لكل منهم.وكانت النيابة قد حققت مع المتهمين الخمسة بتهمة نشر فيديو يسيء لسمو ولي العهد، إلا أن المتهمين أنكروا التهم المسندة إليهم، وأكدوا أنه لم يكن لديهم أي هدف من وراء نشر الفيديو، وأنهم كانوا يشاهدون فعاليات افتتاح كأس الخليج، وأن «الرسيفر» الذي كان في الديوانية المتواجدين فيها في منطقة سلوى، يشتمل على مميزات تقريب الصور وعمل الإعادة. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة الإساءة إلى سمو ولي العهد، وإساءة استعمال الهاتف عمداً.

«الكهرباء» تسعى لإقرار المكافآت التشجيعية

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن «وجود تنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لإقرار مكافآت المستوى الوظيفي والمكافآت التشجيعية وبدل طبيعة العمل للعاملين في إدارة التطوير الإداري والتدريب والأمن والسلامة وإدارة المخازن من خلال المكاتبات المتبادلة». وشددت المصادر على «حرص الوزارة على عدم صرف البدل لغير مستحقيه، وفقا لقوانين ديوان الخدمة التي تنص على ذلك». في سياق متصل، أشارت الوزارة إلى قرب الانتهاء من أعمال العقد الخاص بأعمال توريد وتركيب وصيانة نظام جديد لنظم إعداد الفواتير «أجهزة وبرامج»، وأنظمة خدمة العملاء من مركز الخدمة الهاتفية في الوزارة لنظام الفواتير الجديدة «SAP».وأوضحت أن «الهدف من النظام الآلي لشؤون المستهلكين عدم السماح بتعديل التقارير، ومنع الارتباك في البيانات الصادرة من النظام والتنسيق بين قسمي شؤون المستهلكين والحسابات، وتسجيل الإفراديات والإجماليات للتقارير المالية بنظام واحد تحريا للدقة، إضافة إلى الحرص على اقفال السنة المالية على النظام الآلي لشؤون المستهلكين في 31/ 3 من كل عام، منعا لتداخل نتائج التقارير السنوية»، مشددة على «حرص الوزارة على توافق النظام الآلي لشؤون المستهلكين مع النظام المحاسبي المستخدم في قيد وتسجيل العمليات المالية والمحاسبية».