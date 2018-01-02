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أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير بحث تعزيز العلاقات الأخوية المتميزة مع رئيس وزراء البحرين.. اجتماع نيابي ثلاثي لاستجواب الصبيح.. 20 ألف مدمن ومتعاطٍ للمخدرات في الكويت


2/1/2018  الآن- صحف محلية  11:45:35 PM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير بحث تعزيز ...
من الانباء

الانباء

الأمير بحث تعزيز العلاقات الأخوية المتميزة مع رئيس وزراء البحرين

 اجتماع نيابي ثلاثي لاستجواب الصبيح

 النهار

السلطة الفلسطينية: نبحث إلغاء «أوسلو» وسحب الاعتراف بإسرائيل

 المنفوحي: تغليظ العقوبات على مخالفات البناء

 الراي

20 ألف مدمن ومتعاطٍ للمخدرات في الكويت

 إخلاء المتهمين بالإساءة لولي العهد

 «الكهرباء» تسعى لإقرار المكافآت التشجيعية

 


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