(الدفاع) تؤكد سلامة رئيس الأركان إثر تعرض مروحيته لحادث في بنغلاديش

أكدت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الأربعاء سلامة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر والوفد المرافق له بعد تعرض المروحية التي تقله لحادث خلال زيارته الرسمية لجمهورية بنغلاديش الصديقة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة إن المروحية التي تقل رئيس الأركان العامة والوفد المرافق له خلال زيارته لبنغلاديش تعرضت لحادث أثناء عملية هبوطها في منطقة سيليت حيث حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار ما أدى لاحتكاك المروحية بالأشجار وهبوطها قبل الموقع المخصص لذلك.

وشددت على أنه لم يتم تسجيل سوى خسائر مادية وإصابات طفيفة لأحد المرافقين وقد تم التأكد من سلامة الجميع مضيفة أن رئيس الأركان اتصل بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وكذلك بنائب رئيس الأركان الفريق الركن عبدالله نواف الصباح مؤكدا سلامة الجميع.

وذكرت أن منتسبيها جميعا من ضباط وضباط صف وأفراد يبتهلون إلى المولى سبحانه بالحمد والشكر على سلامة رئيس الأركان والوفد المرافق له سائلين المولى تعالى أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

وكان رئيس الأركان والوفد المرافق له قد غادروا البلاد صباح يوم أمس الأول الاثنين في زيارة رسمية لجمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة.