غينيا الإستوائية تؤكد أنها «أحبطت انقلابا»

أعلنت غينيا الإستوائية، في بيان، اليوم الأربعاء، أنها «أحبطت انقلابا» قامت به في نهاية ديسمبر «مجموعة من المرتزقة» قدمت من الخارج وكانت تنوي «مهاجمة رئيس الدولة».

وقال وزير الأمن نيكولاس أوباما نشاما، في البيان الذي بثته الإذاعه الرسمية، الأربعاء أنه قام «على الفور بتفعيل عملية تفكيك «للمجموعة» بالتعاون مع اجهزة الأمن في الكاميرون».

وأضاف أن «هؤلاء «المرتزقة» تم تجنيدهم من قبل ناشطين في بعض الأحزاب السياسية المعارضة المتشددة في غينيا الإستوائية، بدعم من بعض القوى»، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.