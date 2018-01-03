مجلس الجامعات المصرية وافق على معادلة شهاداتهم بالسنة الثالثة

زف رئيس الملحق الثقافي في مصر الدكتور احمد رشيد المطيري البشرى للطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم في كليات الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي للالتحاق في السنة الثالثة باحدى كليات التجارة في الجامعات المصرية .

واكد الدكتور احمد رشيد المطيري في تصريح صحفي ان المجلس الاعلى للجامعات في الجمهورية العربية المصرية وافق على معادلة الشهادات الصادرة من كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الكويت في تخصصات المحاسبة والادارة والتامين والبنوك والحاسب الالي حتى وان كانت الشهادة قديمة بقبولهم بالسنة الثالثة اعتبارا من العام الدراسي القادم 2018-2019 .

واوضح الدكتور احمد رشيد المطيري الى انه جاري معادلة تخصصات قسم القانون الصادر من كلية الدراسات التجارية ودبلوم الدراسات التكنلوجية الصادر من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مشيرا الى انه سيتم الاعلان عن القرارات حال صدورها من المجلس الاعلى للجامعات المصرية .

ولفت الدكتور احمد رشيد المطيري ان الملحلق الثقافي في القاهرة سخر كافة الامكانيات للطلبة الدراسين في الجامعات المصرية من خلال فتح مكتب استقبال جديد للطلبة لتسهيل عملية استخراج الهويات الجامعية وشهادات لمن يهمه الامر وكافة متطلبات واحتياجات طلبتنا ومتابعة تحصيلهم العلمي .