هكذا تم التعسف ضد المعتقل حماد النومسي

قال نائب مجلس الأمة وليد الطبطبائي إنه باعتباره زميلا للأخ المعتقل/ حماد النومسي، وبصفته مقررا لحقوق الإنسان في مجلس الأمة، فإنه 'يؤسفني ما تعرض له الزميل الفاضل من تعسف متكرر أثناء نقله لتلقي العلاج من مرض القلب الذي يعاني منه، من خلال الاصرار على تكبيل يديه وقدميه بالسلاسل أثناء نقله من السجن إلى مستشفى الفروانية'.

وأضاف الطبطبائي في رسالة من محبسه أنه 'أخيرا تعرض النومسي اليوم لإهانة ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية عندما رفض تقييد يديه ورجليه قبل نقله للمستشفى من قبل أحد أفراد الأمن مما دفع الأخ حماد لرفض الذهاب للمستشفى وإعلانه التوققف عن تلقي العلاج ومقابلة الأطباء احتجاجا على هذه المعاملة السيئة'.

وتابع النائب 'أنا من موقعي هنا وبصفتي والمسؤولية الملقاة على عاتقي أطالب الأخ وزير الداخلية التدخل لمنع تكرار هذه المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، خاصة إذا كانت تتم مع ثلة من أبناء الوطن الشرفاء الذين قاموا بتسليم أنفسهم طواعية، رغم اعتقادهم ببراءتهم عن التهم الظالمة والتي لفقت لهم والتي صدر على اثرها حكم محكمة الاستئناف المشوب بالخلل والعوار.