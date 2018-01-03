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أبرز عناوين صحف الخميس:- «السكنية»: ننسق مع الجهات الحكومية لإزالة العوائق.. 78 مليوناً تكلفة «العسكريين المتقاعدين».. أزمة جديدة.. «البترول» تخفض قيمة تذاكر السفر.. «الخدمة» ينتفض ضد تعطيل معاملات المواطنين: «المسؤول في اجتماع»... حُجّة ستنتهي


3/1/2018  الآن- صحف محلية  11:44:25 PM

أبرز عناوين صحف الخميس:- «السكنية»: ننسق مع ...
من الجريدة

 

الجريدة

«السكنية»: ننسق مع الجهات الحكومية لإزالة العوائق

 الفاضل وكيلاً لـ «التجارة» وتقي مديراً لهيئة الصناعة وفليطح لـ«الرياضة»

 نجاة رئيس الأركان من حادث ارتطام مروحية في بنغلادش

 الانباء

78 مليوناً تكلفة «العسكريين المتقاعدين»

 أزمة جديدة.. «البترول» تخفض قيمة تذاكر السفر

 النهار

«السكنية»: خطة توزيع طموحة للوحدات لتلبية احتياجات المواطنين

 السبيعي: «تجنيس أبناء الكويتيات» و«البدون» ستناقش قريباً

 الراي

«الخدمة» ينتفض ضد تعطيل معاملات المواطنين: «المسؤول في اجتماع»... حُجّة ستنتهي

 تسجيل المخالفات المرورية باسم سائق السيارة وليس مالكها

 التحقيق في «تجاوزات الصحة»: إدانة وإهمال ومصلحة شخصية

 


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