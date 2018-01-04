تقدم المستشار بالديوان الأميري وزير الداخلية السابق، الشيخ محمد الخالد، ببلاغ إلى مكتب النائب العام يطلب فيه التحقيق معه بشأن مانشر عن مخالفات مالية في وزارة الداخلية، إبان فترة توليه الوزارة، وقال الخالد، إن «هذا البلاغ احقاقاً للحق، ولتوضيح الحقيقة كاملة أمام الشعب الكويتي، وحماية لسمعة رجال الداخلية الساهرين على أمن البلد».

هذا وقد أعلن المحامي عماد السيف تقدمه ببلاغ إلى النائب العام نيابة عن الشيخ محمد الخالد بصفته وزير سابق لوزارة الداخلية للتحقيق معه في تقرير ديوان المحاسبة الذي نشرته إحدى الصحف المحلية.

وفي تصريح صحافي، قال السيف «تقدمت صباح اليوم لسعادة المستشار النائب العام باسم موكلي الشيخ محمد الخالد الصباح عن نفسه وبصفته وزير سابق لوزراة الداخلية يطلب فيه التحقيق معه في شأن ما ورد من تجاوزات ومخالفات مالية وردت بتقرير ديوان المحاسبة المنشور في إحدى الصحف اليومية، خاصة ببنود للصرف على أنشطة واستضافات وزارة الداخلية إبان توليه مسؤوليتها».

وأضاف «وذلك إحقاقا للعدل والشفافية وتوضيح الحقيقة كاملة أمام الشعب الكويتي وحماية لسمعة رجال الأمن الساهرين على أمن الوطن والمواطن، وإبعادهم تماما عن جعلهم وقودا لأي صراع سياسي لا ناقة لهم فيه ولا جمل».

وتابع «آمل إحالة بلاغي إلى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء بحسب القانون وتقدير جديته والشروع في سماع أقوالي في الوقت الذي تقدره اللجنة الموقرة».

وكانت ) قد انفردت بالخبر يوم 30/12 حيث قالت مصادر مطلعة ان المستشار في الديوان الأميري وزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد الصباح يتجه خلال الأيام المقبلة لتقديم بلاغ لدى النائب العام للتحقيق في ما أثير مؤخراً في مصروفات وزارة الداخلية خلال فترة توليه الوزارة.

وللإطلاع على نص الخبر الذي انفردت به )

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=298356&cid=30#.Wk4K5d8jTcs