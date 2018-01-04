لا جلسة تمييز لدخول المجلس.. الأحد المقبل

كشفت مصادر مطلعة أن محكمة التمييز الجزائية، برئاسة المستشار أحمد العجيل، لن تنظر الأحد المقبل أي طلبات لوقف نفاذ حبس 35 مواطناً بينهم النائبان د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي والنائبان السابقان سالم النملان وفهد الخنة، في قضية دخول مجلس الأمة، الأمر الذي سيلقي بظلاله على جلسة المجلس المقررة في 9 الجاري، والمخصص فيها ساعتان لمناقشة هذه القضية.

ولفتت المصادر إلى أن نيابة التمييز لم تنتهِ حتى اليوم الخميس من إعداد مذكرتها، وذلك لعدم الانتهاء من الرد على مذكرات طعون 67 محكوماً في القضية، إلى جانب طعن النيابة العامة، متوقعة أن تقدم النيابة مذكرتها منتصف الأسبوع المقبل إلى الدائرة الجزائية، التي يحتمل أن تنظر في أمرها، وفي طلبات وقف النفاذ بجلسة 14 الجاري