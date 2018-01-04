هيكلة جديدة في الداخلية.. قريباً

ذكرت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن قرارا بإعادة هيكلة وزارة الداخلية سيصدر خلال الأسبوعين المقبلين.

وقالت المصادر ان القرار يشمل تدوير وتعيين 15 وكيل وزارة مساعدا، لافتة الى ان اللواء الشيخ سالم النواف سيتسلم قطاع أمن الحدود البرية الذي سيضم ايضا خفر السواحل.

وأوضحت المصادر ان القرار سيشمل الأمن العام والعمليات والجنسية والجوازات والأمن الجنائي والأمن الخاص والخدمات والإدارية والمالية والمؤسسات الإصلاحية والتدريب والتعليم وأمن الدولة والقانونية وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الى ان الوظائف القيادية في بعض القطاعات ظلت بلا تثبيت او تعيين اكثر من سنتين.