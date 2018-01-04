خدمة 32 عاماً بالبلدية تنتهي بالتقاعد

كشفت مصادر مطلعة في البلدية أن ادارة شؤون الموظفين تعكف حاليا على حصر اسماء القياديين من وكلاء ورؤساء قطاعات ومديرين ومراقبين ممن امضوا 32 عاما في الخدمة تمهيدا لرفع الأسماء الى وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية م.حسام الرومي.

واعتبرت المصادر أن هذه الخطوة من شأنها ان تساهم في ضخ دماء جديدة في مختلف قطاعات البلدية والتي سيكون لها دور في رفع مستوى العمل، مشيرة الى ان الوزير الرومي حريص على رفع اداء العمل وهو ما اكده خلال اجتماعه الأول بالقياديين.

وردا على سؤال حول الموظفين في المجلس البلدي، ذكرت المصادر أن قرار الاحالة للتقاعد سيشمل ايضا من امضى 32 عاما من العاملين بالأمانة العامة للمجلس البلدي.