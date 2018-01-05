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أبرز عناوين صحف الجمعة:- امتناع المسؤولين عن تنفيذ الأحكام وتزوير الشهادات أكثر جرائم 2017.. محمد الخالد يقدم بلاغاً للنيابة للتحقيق معه في تقرير «المحاسبة»..«المركزي» يؤيّد اقتراض الحكومة 25 مليار دينار


5/1/2018  الآن- صحف محلية  12:21:36 AM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- امتناع المسؤولين عن ...
من الجريدة

الجريدة

امتناع المسؤولين عن تنفيذ الأحكام وتزوير الشهادات أكثر جرائم 2017

 محمد الخالد يقدم بلاغاً للنيابة للتحقيق معه في تقرير «المحاسبة»

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