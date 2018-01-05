وفاة مواطن وفقدان آخر عقب تصادم زورقين

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء بأن مواطن من مواليد ١٩٨٣ لقي حتفه في وقت متأخر مساء يوم أمس الخميس واصيب اثنين آخرين وجاري البحث عن مفقود رابع جراء حادث تصادم عنيف وقع بين زورقين بالقرب من مدخل نادي الفحيحيل البحري ، وأوضحت الإدارة بأن مركز عمليات الإطفاء تلقى بلاغاً يفيد عن وقوع حادث تصادم بين زورق يستقله مواطنان وآخر يستقله وافدان من احدى الجنسيات العربية بالقرب من مدخل نادي الفحيحيل البحري ، وتم توجيه فرق الإطفاء البحري بقيادة رئيس مركز السالمية للإطفاء البحري المقدم أحمد الأنصاري ورئيس مركز الشعيبة للإطفاء البحري بالإنابة المقدم فهد الأيوبي ، حيث هرعت للموقع زوارق البحث والإنقاذ وفرقة الغواصين ، وتعامل مع المصابين رجال الطوارئ الطبية الذين قاموا بنقلهم الى المستشفى ، فيما تم تسليم المتوفي الى الأدلة الجنائية.

وقالت ادارة العلاقات العامة والإعلام بأن غواصين الإطفاء مازالوا مستمرين في عملية البحث عن المفقود الرابع حتى لحظة كتابة البيان بالتعاون مع خفر السواحل والطيران العامودي التابع الى وزارة الداخلية والمفقود هو وافد من احدى الجنسيات العربية.