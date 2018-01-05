عمان بطلا لـ 'خليجي 23' للمرة الثانية في تاريخه

توج المنتخب العماني للمرة الثانية في تاريخه بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بعدما تغلب على نظيره الإماراتي 5 / 4 بضربات الجزاء الترجيحية اليوم الجمعة في المباراة النهائية للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة (خليجي 23) بالكويت على ملعب استاد 'جابر الأحمد' الدولي.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي حسمت المواجهة واللقب لصالح عمان ، التي توجت باللقب مرة واحدة سابقة في خليجي 19 على أرضها عام .2009

وسجل للمنتخب العماني ، عبد العزيز المقبالي وسعد سهيل وأحمد مبارك 'كانو' وسعيد الرزيقي ومحسن الخالدي.

أما المنتخب الإماراتي ، فقد سجل له علي مبخوت وأحمد برمان وإسماعيل أحمد ومحمد برغش المنهالي ، بينما أهدر عمر عبد الرحمن ركلة(تصدى لها الحارس).

وجاء إهدار عمر عبد الرحمن لركلة الترجيح بمثابة صدمة مدوية حيث أهدر فرصة ذهبية لحسم المباراة واللقب في الوقت الأصلي ، عندما سدد ضربة جزاء للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 90 ، لكن حارس المرمى العماني المتألق فايز الرشيدي تصدى للكرة ببراعة.

ويدين المنتخب العماني بفضل كبير في الفوز للحارس الرشيدي الذي توج تألقه الهائل طوال المباراة النهائية بالتصدي لركلتي جزاء عموري ، ليهدي اللقب لعمان على حساب المنتخب الإماراتي الذي لم تهتز شباكه بأي أهداف طوال البطولة ، في حين اهتزت شباك عمان مرة واحدة.

وسبق للمنتخب الإماراتي التتويج باللقب الخليجي مرتين سابقتين في خليجي 18 عام 2007 وخليجي 21 في 2013 .

وعلى ملعب استاد جابر الدولي ، لم تستمر فترة جس النبض كثيرا وسرعان ما بدأ المنتخب العماني محاولا السيطرة والضغط الهجومي ، لكن الفريق الإماراتي واصل استعراض صلابته الدفاعية ولم يسمح بأي خطورة تهدد مرماه في الدقائق الأولى.

واصل المنتخب العماني سيطرته وتوالت محاولاته الهجومية مستفيدا من انطلاقات رائد إبراهيم على الجهة اليسرى، لكنه وجد صعوبة كبيرة في تفكيك التماسك الدفاعي للفريق الإماراتي الذي تعامل لاعبوه ببراعة خاصة مع الكرات العالية.

وفي الدقيقة 19 ، كاد المنتخب الإماراتي أن يصدم منافسه حيث سدد أحمد خليل كرة زاحفة قوية من حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم مباشرة.

ورد المنتخب العماني بفرصة تهديفية في الدقيقة 22 ، حيث ارتقى النجم أحمد مبارك 'كانو' لكرة عالية وسددها برأسه لكن الحارس الإماراتي خالد عيسى أمسك بها بثبات.

وهدد المنتخب الإماراتي المرمى العماني مجددا في الدقيقة 28 حيث سدد علي مبخوت كرة قوية من حدود منطقة الجزاء لكنها مرت فوق العارضة مباشرة.

وفي الدقيقة 37 ، أرسل المدافع العماني سعد سهيل كرة عالية إلى داخل منطقة الجزاء كانت بحاجة إلى لمسة من زميله خالد الهاجري المنطلق نحو المرمى ، لكن الحارس الإماراتي تدخل في اللحظة المناسبة وأطاح بالكرة ، والتحم بقوة مع الهاجري لكنهما نهضا وواصلا اللعب.

وضاعت أخطر فرص الشوط الأول على المنتخب العماني في الثواني الأخيرة منه، حيث مرر علي سليمان البوسعيدي عرضية رائعة إلى محسن جوهر الخالدي غير المراقب ، ليسدد الأخير كرة زاحفة قوية لكنها مرت بجوار القائم مباشرة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وأشعل المدافع العماني سعد سهيل الشوط الثاني بعد ثلاث دقائق من بدايته ، حيث راوغ الدفاع ببراعة شديدة وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد بقوة لكن الكرة مرت فوق العارضة.

ورد المنتخب الإماراتي بهجمة مرتدة بعدها بثوان ، وتلقى عمر عبد الرحمن عرضية سددها برأسه لكن الكرة مرت بجوار القائم مباشرة لتضيع فرصة ثمينة على الفريق.

وأجرى الإيطالي ألبرتو زاكيروني المدير الفني للمنتخب الإماراتي التبديل الأول في المباراة في الدقيقة 54 ، حيث أشرك أحمد برمان بدلا من خليفة مبارك غانم سعيا لتعزيز خط الوسط.

وضاعت فرصة ثمينة على المنتخب العماني إثر هجمة مرتدة في الدقيقة 57 حيث تلقى الهاجري عرضية وسدد كرة قوية تصدى لها أحد لاعبي الإمارات لتصل إلى محسن الخالدي الذي سددها دون تردد لكن الحارس الإماراتي خالد عيسى تألق في التصدي لها.

واستمر مسلسل إهدار الفرص ، حيث مرر العماني علي سليمان البوسعيدي عرضية إلى زميله جميل اليحمدي الذي سدد كرة زاحفة لكنها مرت بجوار القائم مباشرة.

وأجرى زاكيروني تبديله الثاني في الدقيقة 65 حيث أشرك إسماعيل الحمادي بدلا من أحمد خليل.

وفي الدقيقة 79 ، أجرى الهولندي بيم فيربيك المدير الفني للمنتخب العماني تبديله الأول بإشراك سعيد الرزيقي بدلا من جميل اليحمدي.

واستمرت المحاولات الهجومية سجالا بين الفريقين وتصدى حارس الإمارات لكرة من الهاجري في الدقيقة 80 كما تصدى لكرة أخرى من سعيد الرزيقي بعدها بثوان.

ورد المنتخب الإماراتي بمحاولة خطيرة في الدقيقة 84 حيث تلقى عموري كرة طولية تباطأ الحارس وفهمي سعيد في الإطاحة بها ليسددها عموري لكن الحارس تصدى لها ثم أطاح بها الدفاع.

وفي الدقيقة 89 ، حصل المنتخب الإماراتي على ضربة جزاء بداعي تعرض علي مبخوت لعرقلة من قبل محمد صالح المسلمي ، وتقدم عموري لتنفيذ ضربة الجزاء لكن الحارس العماني فايز الرشيدي تصدى للكرة ، ولم تسفر الثواني المتبقية عن جديد لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ويخوض الفريقان وقتا إضافيا.

وتراجعت الحدة الهجومية للفريقين مع بداية الشوط الأول من الوقت الإضافي حيث تحول التركيز بشكل أكبر للجانب الدفاعي ، ثم استعاد المنتخب العماني حدته الهجومية مع مرور الدقائق الأولى لكن الفريق الإماراتي واصل تماسكه الدفاعي وقلص الخطورة بالفعل على شباكه.

وكاد المنتخب العماني أن يتقدم في الدقيقة 101 ، حيث ارتقى خالد الهاجري لكرة عرضية عالية أمام المرمى وحاول توجيهها برأسه إلى داخل الشباك لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وأنقذ الحارس الإماراتي خالد عيسى شباكه من هدف محقق في الدقيقة 105 حيث تصدى ببراعة شديدة لكرة خطيرة سددها محسن الخالدي من ضربة حرة.

وبعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني من الوقت الإضافي ، راوغ الإماراتي البديل إسماعيل الحمادي الدفاع ببراعة داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بقدمه اليسرى لكنها مرت قاب قوسين أو أدنى من القائم.

وفي الدقيقة 110 ، دفع مدرب الإمارات باللاعب محمد عبد الرحمن بدلا من خميس إسماعيل ، كما دفع مدرب عمان باللاعب محمود المشيفري بدلا من رائد إبراهيم.

وأجرى فيربيك تبديله الثالث في صفوف المنتخب العماني في الدقيقة 118 ، حيث أشرك عبد العزيز المقبالي بدلا من خالد الهاجري ، لكن كل المحاولات باءت بالفشل لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل السلبي ويحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي انتهت بفوز عمان 5 / 4 وتتويجها باللقب الخليجي.