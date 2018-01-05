فحص بيئي للسيارات في الكويت

كشف نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي عن «توجه الهيئة في القريب العاجل لتطبيق الفحص البيئي على المركبات، حيث تم وضع لائحة تنفيذية لهذا الأمر، إضافة للفحص الفني الذي تقوم به الإدارة العامة للمرور».

وقال العنزي إن «التوجه الآخر يتمثل في الفحص الخاص لجودة محرك السيارة، والانبعاثات التي تصدر من المركبة»، مشيراً إلى «تطبيق الأنظمة المعمول بها في أميركا وأوروبا في ما يتعلق بالتخلص من المركبات بشكل مباشر وضمن لوائح الهيئة».

وبين أن «انبعاثات عوادم السيارات من أهم المعضلات البيئية في الدولة، بل قد تكون على رأس الهرم في موضوع الانبعاثات الهوائية المرصودة من محطات الجودة، خصوصا في فترتي الصباح والظهيرة، وبالتالي يجب أن يكون هناك (كنترول) على المركبات بشكل كبير».

وأكد العنزي أن الهيئة «لم تبدأ حتى الآن بمخالفة المركبة التي تنبعث منها العوادم، باعتبار أن الجهة المنوط بها هذه الأعمال هي الإدارة العامة للمرور»، موضحاً أن «وزارة الداخلية وشرطة البيئة بصدد استيراد أجهزة خاصة، أما بالنسبة للهيئة فستكون هناك استعانة بشركات في القطاع الخاص (محلية أو دولية) أو من القطاع الحكومي كما هو متوافر في (الفحص الفني)، على أن يكون هناك فحص دوري للمركبات وعلى الأقل خلال فترة تجديدها».