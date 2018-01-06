توقعات بتجاوز إيراداته نحو 5 مليارات

توقعت مصادر نفطية تحقيق زيادة في الايرادات النفطية في ميزانية العام المالي الحالي 2017/2018 بواقع 4?6 مليارات دينار مع استمرار ارتفاعات أسعار النفط خلال الربع الأخير من العام وذلك بعد أن اقتربت أسعار النفط الكويتي أول أمس من مستويات 65 دولاراً للبرميل بالغة 64?94 دولاراً وهي أعلى مستوى بلغته أسعار النفط منذ مايو 2015. (طالع ص 8)

وتأتي التوقعات مع بلوغ متوسط أسعار النفط لمستويات 55 دولاراً للبرميل وهو ما يعزز وضع الايرادات في الميزانية ويقلص مستويات العجز المالي بها إلى مستويات تقترب من 3 مليارات دينار نزولاً من مستوياتها المقدرة الحالية والتي تتجاوز 6 مليارات دينار.

وقد استطلعت النهار توقعات الخبراء لأسعار النفط في عام 2018، حيث أشار الخبير النفطي محمد الشطي الى ان الاسعار تتجه إلى 80 دولاراً للبرميل، قائلاً: ان بلوغ تلك الأسعار رهن بالتوترات الجيوسياسية في دول المنطقة والتخوفات من الأوضاع السياسية في ليبيا ونيجيريا والتي قد تؤثر على أمن المعروض عالمياً.

واستدرك بالقول ان من بين الأسباب التي قد تشجع على ارتفاع وتيرة الأسعار عالمياً ما يتعلق باستمرار خفض المخزون التجاري في كل من الولايات المتحدة والصين، إضافة الى استمرار خفض في المخزون النفطي العائم، وكذلك تعافي المؤشرات الاقتصادية في عدد من دول الاستهلاك ما يساعد في تعافي معدلات تنامي الطلب العالمي على النفط في العالم خصوصا في أسواق الصين والولايات المتحدة الاميركية والهند وباقي الأسواق الواعدة.