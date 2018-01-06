إصابة رئيس أركان الجيش اليمني في انفجار لغم أرضي

قال مسؤول حكومي كبير، إن «رئيس أركان الجيش اليمني اللواء طاهر العقيلي، أصيب في انفجار لغم أرضي أثناء زيارته لمحافظة الجوف بشمال البلاد، حيث تدور

اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومقاتلين حوثيين».

وأضاف المسؤول أن «العقيلي أصيب بجروح طفيفة في الانفجار الذي وقع الجمعة خلال تفقده لمواقع حكومية في منطقة خب والشغف بمحافظة الجوف».

وسيطرت القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي على معظم أنحاء المنطقة، بعد قتال عنيف ضد الحوثيين الشهر الماضي.

وكثفت القوات المناهضة للحوثيين والمدعومة من تحالف تقوده السعودية هجوما على جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وتسيطر على معظم أنحاء شمال اليمن منذ مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعدما غير ولاءه في الصراع الممتد منذ قرابة ثلاث سنوات.

وقال الحوثيون إن «العقيلي وعددا من مساعديه أصيبوا في الانفجار ووصفوا إصابات العقيلي بالخطيرة».