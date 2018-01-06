طائرة كويتية تصطدم بأخرى على مدرج مطار بنيويورك

تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية اثناء استعدادها للاقلاع من مطار «جي اف كي» الدولي بنيويورك اليوم السبت، للاصطدام بطائرة اخرى على المدرج الحقت بها اضرارا خفيفة في مؤخرتها دون وقوع اي اصابات.

وكانت الطائرة الكويتية في حالة وقوف قبيل الاقلاع بينما اصطدمت بها طائرة اخرى حيث تم اخلاء جميع الركاب ونقلهم الى احد الفنادق الى ان يتم توفير البديل لهم.

يذكر أن ادارة مطار «جي اف كي» الدولي في مدينة نيويورك، قالت في بيان مساء امس الاول الخميس، ان جميع الرحلات الدولية والمحلية تم تعليقها مؤقتا لسوء الأحوال الجوية نظرا للعاصفة الثلجية التي تضرب حاليا الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وطلبت الادارة من المسافرين التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على أحدث بيانات استئناف الخدمة.