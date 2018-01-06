تويتر: لن نلغي حساب ترامب.

أكدت شركة «تويتر» موقفها بأن الحسابات التي تخص زعماء العالم تحظى بوضع خاص على شبكة التواصل الاجتماعي رافضة دعوات مستخدمين للشركة بإلغاء حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت «تويتر» في تعليق على مدونة للشركة إن «منع أحد زعماء العالم من تويتر أو حذف تغريداته المثيرة للجدل سيخفي معلومات مهمة يجب أن يكون بوسع الناس الإطلاع عليها ومناقشتها».

وكانت «تويتر» قد قالت بالفعل في سبتمبر إن من بين العوامل التي تدرسها قبل حذف حساب أو تغريدة «الأهمية الإخبارية» وما إذا كانت التغريدة «محل اهتمام عام».

ومع ذلك احتدم من جديد النقاش بشأن تغريدات ترامب بعد أن قال على حسابه يوم الثلاثاء إن لديه زرا نوويا «أكبر بكثير» و«أقوى بكثير» من زر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أونج.

وقال منتقدون إن تغريدات ترامب واستمرار وجوده على «تويتر» يعرض العالم للخطر ويمثل خرقا للحظر الذي تفرضه تويتر على التهديد باللجوء للعنف. ونظم بعض المستخدمين احتجاجا عند مقر «تويتر» في سان فرانسيسكو يوم الأربعاء.

وردت «تويتر» في تعليقها على مدونتها أنه حتى إذا منعت أحد زعماء العالم من «تويتر» فإن ذلك لن يؤدي إلى إسكاته.

وقالت الشركة إنها تراجع تغريدات زعماء العالم وتفرض تطبيق قواعدها وفقا لذلك تاركة المجال مفتوحا أمام احتمال حذف بعض المواد التي يقومون بإرسالها.

وأضافت «ليس هناك حساب لأي شخص يعزز نمو تويتر أو يؤثر على هذه القرارات، «نعمل بجد للبقاء محايدين واضعين مصلحة الجمهور نصب أعيننا».

ولم يرد البيت الأبيض بشكل فوري على طلب للتعليق على بيان «تويتر».