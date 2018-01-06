وفيات اليوم السبت 6 يناير 2018

• منيرة معتوق البخيت، زوجة/ عبدالله سعد المريخي، 79 عاما، (شيعت)، الرجال: ابو فطيرة، ق5، ش217، م15، تلفون: 99608282، النساء: سلوى، ق8، ش7، م40، تلفون: 25632639.

• دارين ناصر أحمد العجيري، 23 عاما، (شيعت)، الرجال: في المقبرة فقط، تلفون: 99020145، النساء: النزهة، ق2، ش سليمان العمر، م6، تلفون: 99043865.

• خديجة محمد عباس العباسي، أرملة/ عبدالله عيسى عباس العباسي، 74 عاما، (شيعت)، الرجال: مسجد البحارنة، الدعية، تلفون: 66611653، النساء: صباح السالم، ق5، ش1، ج29، م39، تلفون: 99659379.

• إبراهيم محمد المرشد، 59 عاما، (شيع)، الرجال: الشامية، ق6، ش63، م15، تلفون: 99776681، النساء: كيفان، ق4، ش يوسف بن تاشفين، م1، تلفون: 97564440.

• خولة محمد حسن بو البنات، أرملة، فاضل علي نجم السنافي، 81 عاما، (شيعت)، الرجال: غرب مشرف (مبارك العبدالله الجابر)، ق3، ش320، م15، تلفون: 99069999، النساء: مشرف، ق2، ش4، م20.

• محمد جابر جعيثن الشواهه الشمري، 17 عاما، (يشيع الساعة التاسعة من صباح الغد في مقبرة الجهراء)، الرجال: الجهراء القديمة، ق2، ش عبدالله بن جدعان، م32، تلفون: 66266656، النساء: الجهراء، العيون، ق3، ش7، منزل الازرق 7، قسيمة 89، تلفون: 65979806.

• علي عبدالعزيز علي الزاير، 74 عاما، (يشيع الغد بعد صلاة العصر)، الرجال: العدان، ق7، ش20، م55، تلفون: 99114520-99974513.

• خيرية إبراهيم حسين، 79 عاما، (تشيع الساعة التاسعة من صباح الغد)، الرجال: صباح السالم، ق11، ش2، ج13، م39، تلفون: 90050995-55889494، النساء: المنصورية، ق2، ج24، م10، تلفون: 65123884.

«إنا لله وإنا إليه راجعون»