مسؤول: تجمهروا أمام قصر الحكم للمطالبة بإيقاف عدم سداد فواتير الكهرباء

أعلن النائب العام في المملكة العربية السعودية سعود المعجب القبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء.

وفي بيان قال النائب العام إن الأمراء المتجمهرين طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

وأضاف: «أبلغنا المتجمهرين بخطأ تصرفهم ورفضوا مغادرة قصر الحكم فصدر أمر بالقبض عليهم وتم إيداعهم في سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم».

وتابع: «التوجيهات الكريمة واضحة بأن الجميع سواسية أمام الشرع ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائناً من كان».