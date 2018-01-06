أكثر من 4 مليارات دينار عجز متوقع بالموازنة الجديدة

تحفظت مصادر حكومية رفيعة على توصية ديوان المحاسبة بوقف استقطاع نسبة الـ 10 %‏ - التي تمثل الحد الأدنى في القانون - من ايرادات النفط لصالح صندوق الأجيال القادمة.

وقالت المصادر ان استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة من ايرادات النفط مستمر، وأوضحت المصادر انه لا نية نهائيا بوقف استقطاع النسبة المقررة من هذه الايرادات الي استثمارات الصندوق.

علي صعيد اخر، اكدت مصادر خاصة ان استقالة او اقالة القيادي الذي ارتكب مخالفات قانونية او مالية أو تسبب في حدوث جريمة ما لا تمنع من اتخاذ الاجراءات القانونية ضده ويعتمد ذلك على نوع المخالفة أو الجريمة «فلا تسقط الجريمة عند انتهاء الخدمة لأي سبب».

وأضافت: يعتمد القرار على تحري وتحقيق هيئة مكافحة الفساد، وعلى ضوء ذلك ربما يحفظ الموضوع أو يحال للنيابة أو تبلغ الجهة التي أحالت الموضوع بحسب الأحوال التي يراها متخذ القرار.