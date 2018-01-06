20 حكم إعدام في الكويت خلال 5 سنوات

كشفت الإحصائية الصادرة من إدارة الإحصاء والبحوث في وزارة العدل أن عدد أحكام الإعدام النهائية بلغت في السنوات الخمس الماضية 20 حكماً ضد مواطنين ووافدين في جرائم مختلفة.

وتعددت الأحكام ما بين قتل ومخدرات، وكان أكثر الأعوام لهذه الأحكام هو 2013، حيث بلغت أحكام الإعدام فيه 7، وأقلها كان في عامي 2014 و2015 بحكم واحد فقط. وبلغت أحكام الإعدام في عام 2012 خمسة أحكام، بينما كانت هناك 3 أحكام إعدام في عامي 2016 و2017.

وقال مصدر مطلع ان أحكام الإعدام والحبس المؤبد أصبح واضحاً فيها ازدياد جرائم القتل العمد، وهو مؤشر خطير يجب درسه.