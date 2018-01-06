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أبرز عناوين صحف الأحد:- «التشريعية»: مفوضية عليا للانتخابات وحذف «حرمان المسيء» من القانون.. طائرة صينية تحتك بـ«كويتية» مستعدة للإقلاع في مطار نيويورك... ولا إصابات.. سمو الأمير: مسرورون بالتجمع الشبابي الخليجي


6/1/2018  الآن- صحف محلية  11:47:53 PM

أبرز عناوين صحف الأحد:- «التشريعية»: مفوضية ...
من الجريدة

الجريدة

«التشريعية»: مفوضية عليا للانتخابات وحذف «حرمان المسيء» من القانون

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 طائرة صينية تحتك بـ«كويتية» مستعدة للإقلاع في مطار نيويورك... ولا إصابات

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الحكومة: لا نية لوقف حصة «الأجيال القادمة» مخالفات أو جرائم القياديين لا تسقط بالاستقالة أو الإقالة

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النهار

سمو الأمير: مسرورون بالتجمع الشبابي الخليجي

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الأمير يستقبل اليوم وزير الداخلية السعودي

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