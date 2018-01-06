الأشغال تطلب 150 مليون دينار على وجه السرعة

كشفت مصادر ذات صلة أن وزارة الأشغال العامة طالبت بضرورة توفير مبلغ 150 مليون دينار بشكل طارئ لسداد قيمة الدفعة المقدمة لمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي.

وطالبت «الأشغال» بتوفير المبلغ المطلوب بأقصى سرعة تلافياً لأي تأخير محتمل في جدول تنفيذ المشروع البالغ 4 سنوات، والذي تقوم بتنفيذه شركة ليماك التركية بكلفة إجمالية 1.3 مليار دينار.

وقالت المصادر ان مبلغ ال‍ 150 مليون دينار لم يكن مدرجاً بميزانية «الأشغال» للعام المالي الحالي، الأمر الذي دعاها إلى طلبه من وزارة المالية بشكل عاجل وطارئ في صورة تفويض إضافي.

ومن المتوقع أن يستوعب المبنى الجديد نحو 13 مليون راكب سنوياً مع إمكانية التوسع ليزيد العدد إلى 25 مليون مسافر و50 مليون راكب بعد مزيد من التطوير كما يتكون المبنى من أربعة أدوار علوية تبلغ مساحتها 180 ألف مترمربع، ويضم المبنى 180 كاونتر لإنهاء إجراءات السفر.