ناصر صباح الأحمد .. لماذا غاب عن نهائي خليجي 23 ؟

الشيخ ناصر صباح الأحمد وزير الديوان الأميري سابقاً ، يعني بالمختصر يفترض انه هو العالم والخبير بالبرتوكولات الرسمية وخابزها وخابرها عدل ، وحاليا هو النائب الأول ووزير الدفاع، ولأول مرة في التاريخ يتم كسر البرتوكول الكويتي الرسمي ، في مناسبة رسمية يحضرها رئيس مجلس الوزراء ، فالمعروف ان أي مناسبة يحضرها رئيس الوزراء ، يلتزم نواب الرئيس وجميع الوزراء الحضور ، فما بالك اذا كان رئيس الوزراء يحضر المناسبة ليس بصفته رئيس الوزراء فقط بل ايضا بصفته نائباً عن سمو الأمير، لأن سمو الأمير أنابه لحضور نهائي كأس الخليج ، لكن النائب الأول 'طنّش' وماحضر المباراة !!.



الناس تتساءل : هل سيكرر الشيخ ناصر صباح الأحمد هذا السلوك ؟ هل سيتغيب عن حضور أي مناسبة يحضرها سمو رئيس الوزراء ؟ واذا كان سيكرر فعلته هذه ، فما هو تفسيرها ؟